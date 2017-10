Participar en programes de cribratge de càncer de pit afavoreix la curació

Els programes de cribratge de càncer de mama afavoreixen el diagnòstic precoç i augmenten les possibilitats de curació. Així ho va exposar el coordinador de la Unitat Patològica Mamària Althaia, Pere Culell, en la taula rodona organitzada ahir per l’Associació andorrana contra el càncer (Assandca). Culell va argumentar aquesta afirmació amb dades extretes de la seva oficina, que està en funcionament des de l’any 2000. Així va remarcar que les dones que se sotmeten a mamografies en el marc d’aquesta iniciativa tenen deu cops menys de possibilitats de tenir metàstasi i el 90% conserven el pit (en les persones que no hi prenen part aquest percentatge es redueix al 65%).

Per aquest motiu, i davant les veus contràries als programes d’aquest tipus, l’expert va animar a participar-hi. Això sí, va remarcar que en el cas de la Catalunya central, que és el territori al qual s’adreça l’oficina que dirigeix, participa en el programa un 91% de la població destinatària. Aquest és un aspecte important ja que si un volum elevat de persones no hi pren part econòmicament no surt a compte. Davant d’aquest fet, el president d’Assandca, Josep Saravia, va recordar que a Andorra el nivell de participació en el programa és molt baix (del 45,36%) i va fer una crida a beneficiar-se’n per tal que el Govern el mantingui. Tal com va recordar el coordinador clínic d’oncologia del SAAS, Santiago Albiol, a partir dels 50 anys és quan hi ha més risc de patir aquesta malaltia (l’edat mitjana són els 56 anys). Amb tot, Culell va indicar que el càncer de mama té una curació del 85%. El coordinador de la Unitat Patològica Mamària Althaia també va remarcar la importància de la tasca que desenvolupa Assandca i va citar una frase de l’escriptora Montserrat Roig, que va morir d’aquesta malaltia: “no organitzeu res sense les dones que han passat per això”. La participació de persones afectades ha ajudat molt als experts, va subratllar Culell.

De la seva banda, el doctor Albiol va exposar que, tot i que el càncer de mama és una malaltia que no es pot prevenir, hi ha certs factors que ajuden a no desenvolupar-lo. Aquests són deixar el tabac, no beure alcohol, fer una dieta saludable (sense greixos), evitar el sobrepès i fer exercici. L’expert va coincidir amb Culell en la importància del diagnòstic precoç, a través dels programes de cribratge, que van principalment adreçats a dones de més de 50 anys tot i que hi ha casos especials, per riscos hereditaris o d’altres antecedents, en els quals les persones poden fer mamografies en edats més joves encara que els resultats són menys fiables.

En el transcurs de la taula rodona, en què també van participar les dues psicooncòlogues que col·laboren amb Assandca, Raquel Casado i Tània Ramírez, es va subratllar la necessitat de trencar el tabú sobre la malaltia. Per Culell, la millor eina per fer-ho és “parlar-ne i parlar-ne”. En aquest mateix sentit, les psicooncòlogues van afirmar que cal difondre la malaltia des d’edats petites i també van fer èmfasi en la manca de comunicació que de vegades sorgeix entre les malaltes i les famílies. D’aquesta manera van exposar que sovint no s’expressa el que es necessita i que hi ha emocions que costa de verbalitzar perquè poden ser preses com un signe de feblesa. Per això assenyalen la importància que té l’acompanyament de la persona afectada a través d’un grup en què hi participin d’altres que ja han passat per aquest procés.

No podia sortir a la foto del carnet amb mocador

La Liliana és una dona que va tenir un càncer als 30 anys i que més tard va recaure. Al patiment que suposa el fet de tenir la malaltia, la Liliana explica l’impacte que va causar en ella l’entorn social. Un dels casos es va donar quan va ser l’hora de renovar el carnet de conduir. En aquell moment no tenia cabell i es cobria el cap amb un mocador. En anar al Comú per actualitzar el document, però, li van dir que a la fotografia d’aquest hi podia aparèixer amb perruca però no amb mocador perquè suposava “anar disfressada”. Davant d’aquesta situació, que Assandca va exposar la necessitat d’estudiar, l’associació va denunciar aquestes “traves fictícies” i “el problema que té la societat”, i no pas els malalts, però que acaba revertint sobre aquests. Per això es va posar en relleu la necessitat d’educar des de les escoles.