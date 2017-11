Piqué: “El SAAS ha de decidir amb quin centre privat fa un conveni”

El director del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Josep Maria Piqué, va manifestar que el sistema ha de fer un conveni amb els professionals o clíniques privades que van assentant-se al país, segons les necessitats que dicti el SAAS. Segons Piqué, és el SAAS qui ha de determinar quines són les necessitats i això, diu, ho ha de fer en pro d’una qualitat assistencial.

“No soc de l’opinió que tota clínica privada que ve aquí s’estableixi i tingui garantit un conveni amb la CASS”, va dir taxativament Piqué. El director del SAAS va explicar que és el sistema sanitari qui ha de fer una anàlisi del que necessita. “Si necessita oftalmologia que digui quin és el volum que es necessita. I amb això cal fer un convenir. No ha de ser al revés”, va remarcar.

Piqué destaca com a exemple la gran quantitat de fisioterapeutes que hi ha al Principat. Segons ell no obeeix a la realitat que sigui el que necessiti el servei públic. “Poden haver-hi serveis privats, i és fantàstic. Però qui ha de marcar la necessitat en quantitat i qualitat és el SAAS”.

El SAAS ja realitza aquesta pràctica de voler trobar segons quines especialitats i ho fa buscant un assalariat o fent edictes per compte propi.

L’ús del CHA és limitat

El director general del SAAS assenyala que moltes d’aquestes clíniques privades que s’estan instal·lant al país i altres professionals privats que tenen conveni amb la CASS utilitzen instal·lacions del Centre Hospitalari Andorrà (CHA) i “això té un límit”, remarca Piqué.

Segons Piqué “si es fan més convenis no podrem donar entrada a tothom”, adverteix. Piqué no es mostra en contra del fet que l’obertura econòmica faci aterrar al Principat un grup de clíniques i de metges privats, “perquè la competència la fan entre ells, i pot ser bo”. “Però en el moment que fan servir els recursos d’aquí dintre és limitat. El nombre de sales d’operacions és el que tenim”, comenta.

Per altra banda, el director general del SAAS considera que la quantitat té molt a veure amb la qualitat quan parlem de procediments sanitaris. Així assegura que “si hi ha un procediment en què hi ha 50 casos l’any i ens el fan dos professionals i obrim la porta i ens ho fan 25 professionals la qualitat pot baixar perquè una de les garanties de la qualitat és que un professional faci un nombre mínim de casos per mantenir la seva habilitat”, va argumentar.

En matèria d’obertura econòmica dels del Govern, i des de la iniciativa Actua, amb el seu clúster de Salut i Benestar, s’ha parlat de potenciar el turisme de Salut, amb la instal·lació de noves clíniques foranes de diferents especialitats, com dermatòlegs i oftalmòlegs, entre d’altres, que ja s’han instal·lat al Principat, i algunes la CASS els fa un conveni i altres ho esperen, però des del SAAS consideren que s’ha de regular.