Piqué reconeix que Ginecologia és “una àrea que calia endreçar”

Les conclusions de l’estudi sobre l’alta taxa de cesàries al Principat que el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va anunciar que es presentaria a la tardor es preveu que es presentin la segona quinzena de juliol, segons va avançar el director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué, a aquest rotatiu, perquè ja “està pràcticament acabat”. Aquestes conclusions es presentaran conjuntament amb les línies de les diferents àrees del SAAS que Piqué va dir que s’anunciarien. Tot i això, el director del SAAS va reconèixer que la de Ginecologia “era una de les àrees que calia endreçar”.

Piqué va explicar que l’estudi ha suposat analitzar els casos de cesàries dels darrers quatre exercicis que s’han practicat a l’Hospital, per veure la justificació de cada cas. Pel director del SAAS, que Andorra tripliqui la taxa que proposa l’Organització Mundial de la Salut (és a dir, que 34 de cada 100 parts siguin cesàries, quan l’OMS recomana que la taxa sigui d’entre el 10% i el 15%) “no és una preocupació principal”. De fet, Piqué manifesta que el percentatge de cesàries a l’Hospital d’Andorra “és similar al que hi ha en l’entorn privat dels altres països”, va manifestar.

L’estudi realitzat disposa d’una validació externa que han fet també professionals de l’Hospital Clínic de Barcelona, que ha analitzat les dades. Aquest estudi, que ha d’incloure una sèrie de recomanacions i protocols per estabilitzar la pràctica de les cesàries al Principat, és elaborat per un equip de gent interna al SAAS i també de fora en què hi ha experts en ginecologia i llevadores, entre altres professionals.

Marfany va anunciar el juny de l’any passat, en una sessió al Consell General de control al Govern i responent a la consellera del grup mixt, Sílvia Bonet, que va preguntar per l’alta taxa de cesàries, que la comissió s’havia creat i que l’estudi veuria els seus fruits a la tardor. Finalment s’ha retardat més del previst, ja que fonts de la mateixa comissió han assegurat que aquest estudi “s’analitza amb molta prudència”.

Segons va avançar el maig de l’any passat el BonDia, Andorra triplica la taxa de cesàries recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i, segons el Col·legi d’Infermeres i Llevadores, és per “una mala gestió d’organització del SAAS i perquè l’hospital cobra més per aquest tipus d’acte mèdic que per un acte d’infermeria o de llevadoria”, va explicar al seu dia la presidenta del col·lectiu, Mònica Duran.