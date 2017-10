Rascagneres diu que és inadmissible que hi hagi queixes pel tracte

El president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, considera “inadmissible” que es continuïn registrant queixes d’assegurats pel tracte rebut per alguns empleats de la Seguretat Social. Rascagneres va remarcar que aquests problemes s’han detectat a la primera planta i que el volum no és gaire elevat. En tot cas va deixar clar que des que està al capdavant de la parapública aquest ha estat el primer motiu de preocupació i que continuarà actuant per fer veure al personal que, malgrat la dificultat de la seva tasca, ha de tractar bé l’usuari.

“Entenc la pressió dels empleats, però han de ser supermen”, va dir. Al mateix temps va celebrar que el mediador de la CASS no hagi rebut cap queixa de la planta baixa, un equip que rep entre 500 i 700 persones al dia i que té la tasca més difícil, va dir.

El president de la CASS també es va referir a les observacions fetes pel mediador en el seu darrer informe referents als medicaments i en les quals qualificava de xocant que la professió farmacèutica sigui l’única que no disposa d’un conveni. Rascagneres va explicar que històricament ha estat així i que l’establiment d’un conveni s’hauria de fer en base a la llista de medicaments reemborsables. Això tampoc s’ha fet mai perquè el ministeri de Salut hi hauria de destinar mitjans i per la dificultat que suposa que un mateix medicament no tingui el mateix preu a Espanya que a França, ja que la CASS tria el més barat però “és complicat obligar” el pacient a prendre un medicament francès quan està acostumat a un d’espanyol, o al revés. Amb tot, arran de l’informe del mediador s’ha encetat una reflexió a l’entorn d’aquesta qüestió al si del consell d’administració.

Quant a les queixes pel retard en la tramitació de les pensions, Rascagneres va explicar que hi ha hagut una certa alteració en el servei perquè un dels empleats ha estat de baixa. Per reforçar-lo, ara s’incorporarà un nou tècnic en aquest servei. Tot i així va remarcar que hi ha terminis que no es poden escurçar tenint en compte que algunes pensions estan pendents dels tràmits que es fan als països dels quals provenen els treballadors.

El president del consell d’administració de la CASS també va explicar que ja s’ha editat díptics explicatius per acostar a l’usuari la normativa de la CASS i que es continuarà fent millores en aquesta tasca informativa. A l’últim va celebrar que el mediador donés la raó a la parapública en relació amb la proposta de reducció de tarifes de responsabilitat d’actes d’analítica.