Saetde impulsa unes eleccions de personal enmig del conflicte pel sou

Saetde ha convocat unes eleccions entre el personal de les escoles d’esquí per escollir els representants dels monitors. A través d’una carta del departament de Recursos Humans de l’empresa a aquests professionals s’assenyala que per “facilitar la comunicació dels vestuaris amb la direcció” s’aposta per trobar tres portaveus, “triats única i exclusivament” pels empleats, que permetin canalitzar les seves preocupacions i opinions.

La iniciativa arriba en un moment de tensió entre estacions i instructors arran de la demanda de millores salarials liderada per l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) i, segons van indicar les fonts consultades, serà una mesura que també adoptaran en breu les societats que formen Vallnord (EMAP i Secnoa). Tot i que aquests representants es centrarien en principi en tractar els problemes del dia a dia no es descarta que puguin arribar a actuar com a interlocutors davant de les administracions conjuntament amb la societat.

En la carta adreçada per Recursos Humans als monitors es proposa als interessats en formar part d’aquest equip de portaveus que “en les properes hores” ho comuniquin als respectius responsables de sector. Divendres, el departament havia de recollir totes les candidatures que posteriorment s’havien de traslladar en un llistat als instructors perquè durant el cap de setmana es poguessin “pensar bé” qui volen que siguin els representants. Les eleccions estan fixades per avui. En el document també s’hi afegeix que amb l’objectiu que les votacions “siguin vostres” tan sols hi preveu participar el departament de Recursos Humans i només per temes administratius.

Qüestionat sobre aquesta mesura, el president de l’AAME, Carles Iriarte, va celebrar que s’organitzin aquestes eleccions i va remarcar que des de l’entitat s’ha animat als socis i no socis a presentar-s’hi. Amb tot destaca que només es tracta d’un “primer pas” en un dels objectius de l’associació, que seria disposar de delegats dels treballadors en totes les escoles però elegits segons estableix el Codi de relacions laborals. El cas és que a Saetde aquest procés no s’ha fet d’acord a la legislació, indica Iriarte, que recorda que la llei deixa molt clar que les eleccions de personal les organitzen els treballadors i no l’empresa a través de Recursos Humans i que cal informar d’aquest procés a Inspecció de Treball un mes abans. Així, des de l’associació de monitors es dona ple suport a aquesta iniciativa ja que tenir representants dels treballadors “és bo” encara que legalment aquests portaveus “no anirien enlloc”.

Reunió per desmentir que l’AAME ha trencat l’status quo

L’AAME va organitzar una reunió amb els monitors de Grandvalira per informar de les millores salarials que reivindica i les decisions que ha pres darrerament després que s’hagi culpat a l’entitat de trencar l’status quo que hi havia fins ara. Iriarte va dir que s’han dit falsetats i informacions allunyades de la realitat i que la trobada de dissabte va servir per clarificar alguns dubtes. Així es va insistir que s’ha trencat el conveni col·lectiu després que les estacions s’hagin negat a negociar.