“Som agents de canvi que estem entre el sistema i la societat”

Atenció directa a la persona, participació ciutadana, autonomia personal, adaptació als canvis, aquests només són alguns dels principis pels quals es regeix el Treball Social, i depèn de quina àrea es treballi s’apliquen uns més que altres. “Som agents de canvi que ens trobem al mig del sistema i de la societat”, va explicar la treballadora social d’Escaldes, Maria Nazzaro, que junt a Rosa Baena, treballadora social de la Massana, van protagonitzar ahir la xerrada que portava de títol Treball Social a Andorra i que es va celebrar ahir al vespre a iniciativa de la Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) a la sala d’actes del comú.

El motiu principal de la xerrada era explicar la tasca que fan els treballadors socials, el serveis que des de l’àmbit públic s’ofereixen i les línies de prestacions de què actualment es disposa al país. De fet al Principat, els i les treballadores socials es troben al Ministeri d’Afers Socials en els diferents departaments, a l’Hospital, als comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes, a la Fundació Tutelar, i als centres sociosanitaris. Els que es reparteixen per les parròquies es troben al centres d’atenció primària. Darrerament la tercera edat i potenciar l’autonomia dels més grans és una de les tasques dels treballadors socials que estan en auge.

Es tracta d’una figura que ha crescut com a servei i que cada cop és més demanada. Segons Nazzaro les principals raons d’aquest increment de demanda és que “ara hi ha més ajudes a què acudir, el boca-orella i que ens coneixen més”, va dir.

“És un estat on els serveis socials són relativament nous i també podem dir que no hi ha misèria perquè els pressupostos dels serveis socials intenten solucionar aquestes situacions”, va comentar Nazzaro.

Així, els treballadors socials davant de problemes econòmics, de salut, d’habitatge, gestionen el camí per donar solució i si és el cas donen l’assistència primera, però volen que se’ls diferenciï dels assistents socials, perquè el treballador social crea unes pautes perquè la persona no torni a necessitar en un futur aquestes ajudes. A més també és funció d’aquesta figura prevenir les situacions d’exclusió, encara que en molts casos treballen en situacions d’exclusió plena.