Special Olympics Andorra estudia organitzar un campus internacional de tecnificació

Special Olympics Andorra estudia organitzar durant aquest any un campus internacional de tecnificació, i té previst la celebració de la primera edició del Dia Special Olympics Andorra, una jornada per donar a conèixer la federació. Aquest dimecres va tenir lloc la celebració de l'assemblea general ordinària dels Special Olympics, durant la qual es va acordar reforçar el nombre d'activitats esportives i de lleure, i al judo, natació, atletisme, bàdminton, petanca, bàsquet, futbol i esquí, s'afegiran durant el 2017 l'hoquei i el golf. L'entitat ha incrementat aquest any el nombre d'atletes fins als 63, deu més que la temporada anterior.

L'increment ve donat per la campanya informativa que l'equip tècnic de la federació ha dut a terme en els darrers mesos, i que ha servit també per ampliar el nombre de voluntaris que desinteressadament col·laboren amb l'organització.

Special Olympics Andorra ha tancat l'exercici 2016 amb un resultat negatiu de 1.855,32 euros, i ha aprovat un pressupost de 95.000 euros per al 2017.

Pel que fa al pla esportiu, l'entitat s'ha proposat seguir millorant la tècnica i la preparació física dels atletes amb la mirada posada als Jocs Special Olympics 2018, l'organització dels quals es donarà a conèixer aquest mes de març. Cal recordar que Andorra la Vella opta a ser la seu organitzadora juntament amb la Seu d'Urgell.