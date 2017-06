Torna el mercat de les oportunitats al Pas de la Casa coincidint amb la festa major

El Pas de la Casa acollirà del dijous 29 de juny al diumenge 2 de juliol el mercat de les oportunitats del Pas de la Casa (Braderie) que permetrà donar a conèixer la gran oferta dels seus establiments. L’esdeveniment, organitzat per la Iniciativa Publicitària (Inpub) del Pas de la Casa amb la col·laboració del comú d’Encamp i d'Andorra Turisme, comptarà amb diferents activitats per a tots els públics, infants i adults.

Així, hi haurà inflables, espectacles itinerants i actuacions musicals, entre d’altres, que es combinaran amb els actes previstos per a la festa major del Pas de la Casa. L’objectiu és dinamitzar el Pas de la Casa i atraure l’atenció del turisme, especialment el francès. En aquest sentit, Inpub realitza cada any un esforç per comunicar l’esdeveniment als principals mitjans de comunicació del sud de França.

Durant l’esdeveniment, i per tal de facilitar el bon funcionament de l’acte, es tancarà l’accés rodat a diversos carrers del Pas de la Casa des del divendres 30 de juny a diumenge 2 de juliol. Així, es convertiran en espais per a vianants els carrers Major, dels Comtes de Foix, Abeurador, Abelletes, Ariège, Pere d’Urg, dels Pariatges, Bernat III i la part baixa del carrer Sant Jordi. A més, amb motiu de la festa major del Pas de la Casa, es restringirà la circulació als voltants de la plaça de l’Església.