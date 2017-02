Tret de sortida al 8è Saló del Videojoc i Internet

Els videojocs i l'entreteniment es deixaran veure al llarg de tot el cap de setmana durant el 8è Saló del Videojoc i Internet, que s'ha inaugurat aquest divendres al matí i s'estendrà fins al diumenge al vespre. "Estem segurs que superarem la xifra d'assistència de l'any passat, però serà difícil mesurar quanta gent vindrà", aquestes han estat les paraules del director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, en referència als objectius d'aquesta vuitena edició del Saló.

L'increment d'espais on es desenvoluparan les activitats i jocs serà un dels principals inconvenients a l'hora de mesurar l'assistència. Tot i això, Nadal ha destacat que any rere any s'incrementa la participació. "El Saló ja està més que consolidat i estem molt satisfets de com evoluciona". Per la seva banda, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha destacat l'esforç del comú amb la incorporació de la plaça Coprínceps al Saló i també ha comentat que "he demanat als hotels per l'ocupació i sembla que estarà prou plena aquest cap de setmana".

La presència de quatre 'youtubers' durant el cap de setmana serà un dels grans al·licients per als centenars de joves del país i de fora, atès que "tenen una capacitat d'atreure gent important", tal com ha destacat el director general. Nadal també ha assegurat que enguany es prendran més mesures "adequades" per evitar aglomeracions i ha assegurat que "estaran una bona estona, al voltant de dues hores, i la gent podrà apropar-se i conèixer-los".

Un dels elements pioners d'enguany serà una lluita entre robots. Com en altres ocasions, la robòtica estarà present novament al Saló, però en aquesta ocasió ho farà en un ring on s'enfrontaran diferents classes de robots. El coordinador del projecte, Ricardo Carrega, ha explicat que els robots funcionen amb sensors de moviment i ha destacat que "és un gran atractiu per als nens".

A més, Unicef també ha presentat les ulleres de realitat virtual que permeten apropar-se a la realitat d'una nena siriana de 12 anys en un camp de refugiats a Jordània.