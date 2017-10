Una eina permet localitzar persones que no tinguin cobertura al mòbil

L’helicòpter que utilitzen els bombers per a la recerca de persones desaparegudes disposarà d’una nova aplicació que permet localitzar mòbils que estan fora de cobertura. “És un aparell de tecnologia capdavantera que funciona com una estació portàtil, com si fos una antena”, va explicar ahir Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, que és qui ha adquirit el sistema i l’ha cedit als bombers.

El director adjunt dels bombers, Jordi Farré, va destacar que el dispositiu, anomenat Lifeseeker, va connectat amb una tauleta que dona la informació quan detecta un mòbil, l’identifica i el posiciona. Els bombers encarregats de la recerca poden registrar el número del telèfon de la persona desapareguda per facilitar la detecció, però en el cas de no saber el número poden localitzar-lo introduint-hi altres paràmetres com l’operador estranger, per exemple. Farré va recordar que en alguns rescats que han tingut desenllaços fatals de recerca de persones s’ha donat la situació que els mòbils no tenien cobertura. En una distància de cinc quilòmetres, amb aquest aparell es podrà localitzar els mòbils que han perdut el senyal de les antenes situades al país.

Permet comunicar-se

Farré va destacar a més que aquest dispositiu permet comunicar-se amb la víctima perquè se li pot enviar un SMS. I, a més, “no només permet la localització ràpida i el contacte amb la persona perduda o ferida, sinó que possibilita fer missions en situacions molt complicades, com quan hi ha escassa visibilitat per boira o també en vols nocturns”, va dir el director adjunt de bombers.

La setmana vinent, en el Congrés de rescat alpí es presentarà el dispositiu i ja es posarà en marxa com una eina important en recerca de persones en alta muntanya al Principat. Farré també va manifestar que ja s’ha pogut comprovar l’efectivitat de l’eina fent proves amb diferents mòbils ubicats en diversos indrets de les muntanyes del país i han comprovat els resultats positius.

L’eina Lifeseeker ha estat des­envolupada i comercialitzada per la companyia gallega Centum. Els bombers van conèixer-la en un congrés internacional de muntanya i van mostrar interès per poder adquirir-la a Iniciativa Actua, que va ser la que va canalitzar la demanda fins a Andorra Telecom, que també li donava la resposta per la vessant tecnològica. És a dir, l’aplicació configura els seus paràmetres homogeneïtzant-los amb els de la xarxa d’Andorra Telecom. Per tant, l’adquisició és fruit del partenariat entre Andorra Telecom i Centum. Nadal va destacar que s’ha aconseguit el producte “a un preu competitiu” i va explicar que la inversió que fa la parapública és de 115.000 euros, pel cost de l’adquisició i el manteniment per cinc anys.

A diferència de l’aplicació Alpify, que és una aplicació que s’ha de descarregar al mòbil, l’eina Lifeseeker és un sistema pel qual la persona desapareguda només cal que tingui un mòbil; això sí, amb bateria.