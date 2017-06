Una nova edició del ‘De copes’ omple de gent el centre històric

El centre històric d’Andorra la Vella va celebrar ahir una nova edició del De copes al centre històric. En aquesta edició han destacat actes com l’actuació dels alumnes de l’escola de dansa de La Llacuna a la plaça Guillemó, seguida d’una masterclass de zumba. A la plaça Príncep Benlloch es va substituir la ràdio en directe de l’edició passada per un discjòquei que va amenitzar la vetllada.

A més, a la mateixa plaça s’hi trobava un photocall i una paradeta de dolços gratuïts. La novetat d’aquest any era el preconcert del Jambo Street Music a la placeta de Sant Esteve, que, segons va explicar la consellera de Promoció Turística i Comercial d’Andorra la Vella, Mònica Codina, “és una bona oportunitat perquè tothom comenci a tenir el regust de l’actuació del Jambo que hi haurà a finals de juny”.

Com cada any, una seixantena de comerços i restaurants van oferir durant tota la vetllada sortejos i promocions perquè els assistents poguessin aprofitar l’ocasió per anar de compres o fer un àpat fins a la mitjanit. També es van tornar a organitzar les visites guiades a Casa de la Vall.

Codina va manifestar la satisfacció que sent el Comú per la nit de copes i va destacar que enguany s’ha volgut potenciar la il·luminació de la zona comercial. De moment no es plantegen canviar el format perquè “el De copes es fa de les set de la tarda a la mitjanit i no es canviarà; és un model que funciona”.

La corporació ha destinat un pressupost de 6.500 euros a aquesta nova cita.