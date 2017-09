Unicef recomana allargar les baixes de maternitat fins als sis mesos

L’informe La primera infància importa per a cada infant, publicat per l’Unicef el 21 de setembre passat, recomana, entre altres polítiques, allargar fins a sis mesos la baixa retribuïda de maternitat i a quatre setmanes la de paternitat, per “contribuir al desenvolupament saludable del cervell” dels infants. També hi contribueixen els permisos per lactància retribuïts durant els primers sis mesos de vida de l’infant i oferir dos anys d’educació preescolar gratuïta. Andorra només compleix amb les dues darreres.

Segons l’Unicef, aquestes tres polítiques “constitueixen una base fonamental per a l’òptim desenvolupament de la primera infància” i “ajuden els pares a protegir millor els seus fills i proporcionar-los una nutrició, així com jocs i experiències d’aprenentatge primerenc de qualitat en els primers –i crucials– cinc anys de vida, quan el cervell creix a una velocitat que no es torna a repetir”. És per això que des del Comitè d’Andorra de l’organització no governamental s’insta el “Govern, així com el sector privat, a fer els esforços necessaris” per complir les recomanacions de l’informe i allargar les baixes parentals a sis mesos per a la mare i quatre setmanes per al pare. Alhora, es demana que es recopilin i desglossin dades i indicadors sobre el desenvolupament de la primera infància i reclamen que s’incentivin les mesures de conciliació familiar i laboral.

Unicef Andorra celebra que “algunes d’aquestes mesures, com allargar les baixes per maternitat i paternitat, ja s’hagin posat sobre la taula en la reforma del Codi de relacions laborals que s’està duent a terme”, i també l’inici de l’estudi per sistematitzar la recopilació de les dades sobre la infància. Ara bé, demana “anar més enllà i cercar la millora continuada de les polítiques i els programes d’atenció als infants”.

L’informe, elaborat a escala internacional, destaca que només quinze països implanten les tres polítiques.