Uns 250 nens celebren al Prat del Roure el fi de curs de les escoles esportives

Les escoles esportives d’Escaldes-Engordany van celebrar el fi del curs amb una festa d’inflables al Prat del Roure. Nens de totes les edats van poder gaudir d’activitats lúdiques i divertides de les 17 a les 20 hores d’ahir. La pluja no va impedir la celebració i cloenda del curs, i 250 nens van assistir al camp de futbol on hi havia una desena d’inflables per jugar. Aquest any, les escoles esportives han tingut uns 500 alumnes inscrits i repartits entre l’escola de natació, l’escola d’escalada i els diferents clubs de futbol de la parròquia. A més, el cap d’Esports, Toni López, va destacar que també inclouen les escoles esportives i els clubs privats, com per exemple l’Handbol Club Engolasters.