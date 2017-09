Uns cent voluntaris milloren les pastures de Llosaus i Ginestarre

Els 108 voluntaris que enguany han col·laborat en la millora de les pastures de Llosaus i Ginestarre, al Pallars Sobirà, van finalitzar divendres passat els treballs. Les tasques han comptat amb una inversió de prop de 17.400 euros i han consistit en la recuperació d’alguns antics espais oberts de pastura envaïts actualment per matollars i bosc.

També s’ha recuperat camins ramaders i abeuradors de fusta i s’ha aclarit murriadors. Aquestes accions de voluntariat són impulsades pel projecte Boscos de muntanya, que busca la implicació de la ciutadania en la millora de la gestió forestal sostenible dels boscos, el manteniment de prats i camins i el suport a l’activitat ramadera, mitjançant estades d’una setmana de durada.

En total en el projecte hi han participat 216 voluntaris i la inversió ha estat de prop de 80.000 euros, la meitat a través de les mateixes quotes dels més de 400 socis del projecte Boscos a Catalunya i dels patrocinadors.

Parcs pirinencs

Totes les accions estan incloses com a accions de manteniment del mosaic d’hàbitats per afavorir la biodiversitat del projecte Interreg Poctefa Green, per a la posada en marxa de la xarxa de Parcs Pirinencs.

Els 108 voluntaris que hi han treballat durant sis setmanes també han col·laborat en les accions de suport al pastor que custodia l’agrupament de ramats d’ovelles a la zona de Boldís, contractat a través del projecte LIFE Piroslife.

Les tasques dels voluntaris desplaçats a l’àrea de Ginestarre se sumen als treballs que van enllestir 108 voluntaris més durant les sis primeres setmanes de la temporada, des del 3 de juliol, a la zona del massís de l’Orri, al parc natural de l’Alt Pirineu. Entre ells, la realització i divulgació d’actuacions de bioenginyeria per a la restauració del barranc de Portainé, que pateix importants fenòmens erosius, la realització d’aclarides de millora en pi negre i la recuperació d’un antic camí fins al til·ler de Reguerals, declarat recentment arbre mo­numental.