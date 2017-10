Vinyes-Mercader pugen al podi absolut al Villa de Llanes amb un segon lloc

El Ral·li Villa de Llanes continua sent un escenari favorable per a Joan Vinyes. Després del triomf aconseguit el 2004 i la segona plaça absoluta el 2014, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) han tornat al podi absolut aquest 2017, en aconseguir ahir la segona plaça després de marcar el millor crono en dos dels deu parcials (Nueva-Labra i riu Cabra) de la prova asturiana. Els pilots de l’equip Suzuki Motor Ibérica van aconseguir, a més, un altre clar triomf en la categoria N5.

Vinyes-Mercader van protagonitzar un espectacular inici, especialment en les primeres passades per la Torneria, en què van quedar a 1 segon del millor crono absolut, i Carmen-Torre, en què l’scratch se’ls va escapar per tan sols

2 dècimes.

En la repetició dels trams de velocitat, amb l’asfalt mullat i més brut però amb unes condicions meteorològiques una mica més favorables, els pilots de l’equip Suzuki Motor Ibérica van veure reduïdes les seves possibilitats d’acostar-se als R5 que comandaven la classificació absoluta. En acabar aquestes seccions inicials, Vinyes estava situat a la tercera plaça de la classificació absoluta, superat pels R5 d’Ares-Pintor (Hyundai) i Burgo-Burgo (Skoda Fabia), a més de ser el líder clar de la categoria N5.

La continuació es va iniciar de manera espectacular, i Vinyes-Mercader van fer scratch a Nueva-Labra i a riu Cabra. A més els pilots feien el salt a la segona plaça de la provisional absoluta.