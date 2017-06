Un home resulta ferit en ser agredit amb unes tisores

Una persona va resultar ferida ahir a la tarda per arma blanca al costat i en un braç en una gasolinera de Santa Coloma i va haver de ser traslladada pel servei d’urgències mèdiques (SUM) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció. Fonts de la policia van explicar que van rebre un avís per una discussió entre dues persones, que va degenerar posteriorment en una agressió amb unes tisores.

Totes dues persones implicades estaven identificades, però en el moment del tancament d’aquesta edició no es podia confirmar que hi hagués hagut cap detenció en relació amb el succés, segons el cos policial. Segons els testimonis, els dos homes s’haurien citat a quarts de set de la tarda en una benzinera per barallar-se i el motiu seria econòmic, segons va explicar Andorra Televisió (ATV).

L’agressor hauria estat retingut pels mateixos treballadors de l’estació de servei i, posteriorment, se n’hauria fet càrrec la policia. Els agents li van decomissar unes tisores manipulades amb les quals hauria comès l’agressió. Pel que fa al ferit, fonts oficials van explicar que estava fora de perill.