Sam Sánchez i Roger Pera portaran els seus ‘Orgasmes’ a Encamp per celebrar el Dia de la Dona

L’obra de teatre ‘Orgasmes’, que arriba el pròxim 8 de març a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex d’Encamp. Es tracta d'una divertida comèdia sobre la guerra de sexes, escrita per Dan Israely, interpretada per Sam Sánchez i Roger Pera, dirigida per Òscar Contreras i amb música de Pep Sala, que servirà per celebrar el Dia de la Dona. Una obra apta només per a majors de 18 anys, divertida, amb moments de tensió, amb escenes hilarants, un text perfectament embastat, una escenografia inèdita i sorprenent i amb bones interpretacions.

Encamp celebrarà el Dia de la Dona el proper 8 de març amb l'obra 'Orgasmes' de la mà de la actors Sam Sánchez i Roger Pera, que s'endinsa en el món de la parella i ens parla dels dos sexes: les seves diferències, les seves virtuts, les seves debilitats, les seves actituds i sobretot, la manera com al final, inevitablement, l'un i l'altre són el complement ideal.



L'espectacle planteja preguntes com ara ‘Per què els homes i les dones no poden portar-se bé?’, responent ‘Perquè Déu va crear primer l'home però, amb les presses pròpies de l'estrès de l'època, va cometre alguns errors de principiant’. Segons l'autor, va perfeccionar de seguida el model i va crear a la dona. Entre tots dos hi va haver algunes diferències físiques evidents, però també de tipus emocional i de comportament. Cervell i cor no obeïen a les demandes de la mateixa manera. Aquests desajustos de tipus racional i emocional han mantingut a homes i dones a mata-degolla fins als nostres dies. Però el sexe és poderós, ens atrau i ens uneix. I aconsegueix que, en definitiva, ens puguem estimar i respectar com a parella.



L'obra es podrà veure a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex d’Encamp i les entrades ja estan a la venda a través de www.morabanc.ad/entrades a un preu de 10 euros.