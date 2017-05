L'economia i el debat institucional a la zona euro, en una nova conferència del cicle 'Crèdit Andorrà Global Forum'

'Situació econòmica i debat institucional a la zona euro' és el títol de la conferència que impartirà el director d’Afers econòmics i financers de la Comissió Europea, Carlos Martínez Mongay, dins del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Fòrum’. Martínez parlarà sobre l’economia europea, les incerteses polítiques i els reptes a què ha de fer front, en un context marcat pels nous escenaris. La conferència tindrà lloc el 29 de maig, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre.

Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Fòrum’, a càrrec de Carlos Martínez Mongay, director d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea, encarregat del seguiment de les economies i polítiques de nou estats membres. La ponència, titulada 'Situació econòmica i debat institucional a la zona euro', tractarà sobre l’economia europea, les incerteses polítiques i els reptes a què ha de fer front, en un context marcat per nous escenaris com el Brexit i les eleccions anticipades al Regne Unit, la victòria d’Emmanuel Macron a França o les polítiques internacionals de Donald Trump, entre altres.

En aquest marc, després de presentar les perspectives econòmiques de primavera, Martínez Mongay analitzarà l’evolució dels principals desequilibris de l’economia europea. També debatrà les propostes de política econòmica i de reforma institucional a la UE, que inclouen l’informe dels cinc presidents, el Pla Juncker i els escenaris i les reflexions del llibre blanc sobre el futur d’Europa.

Carlos Martínez Mongay va ser cap de gabinet del vicepresident de la Comissió Europea Joaquín Almunia, primerament, en la cartera d’Afers Econòmics i, després, com a responsable de Competència. Doctor en economia i professor d’anàlisi econòmica, forma part de la Comissió Europea des del 1992, on ha ocupat diversos càrrecs. També ha estat conseller per a Afers de la Unió Econòmica i Monetària en el gabinet del comissari Pedro Solbes.

La conferència, que tindrà lloc el 29 de maig, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre, forma part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE.

Cal recordar que ‘Crèdit Andorrà Global Fòrum’ és un cicle de conferències anual que va néixer amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania andorrana ponents de referència, per tal de fer una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur. La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al voltant de temes d’actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària, turística, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i llarg termini.