Campanya de la FAF per posar fi als insults en les categories base

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) llança una campanya per erradicar els insults i el mal comportament a la graderia en els partits de futbol i futbol sala en les categories de base, iniciativa que podria fins i tot comportar la suspensió d’un matx.

La campanya, sota el títol Tolerància zero als insults i que compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, preveu un protocol concret que serà aplicable a cada partit de les categories de base. Així, en cas de mal comportament de la graderia, l’àrbitre aturarà el partit i es dirigirà a entrenadors i delegats dels dos equips per fer-ho constar. Si el mal comportament persisteix, el col·legiat farà un segon avís.

Si en calgués un tercer, el partit quedaria suspès i l’àrbitre ho faria constar a l’acta. Després el comitè de competició decidiria la resolució del matx, i també prendria les mesures pertinents.

La iniciativa es va presentar ahir i de moment només s’aplicarà a les categories de base, tot i que des de la FAF no es descarta que més endavant es pugui fer extensiva a la categoria absoluta. “Està pensat només per a la canalla, perquè creiem que són els més sensibles a aquest tipus de situacions”, va explicar el seleccionador sub-21, Justo Ruiz, que, en manifestacions a Andorra Televisió, va remarcar que “es valorarà portar-ho a la Lliga nacional, però un projecte com aquest havia de començar, sobretot, per les categories de base”.

Tolerància zero als insults es posarà en marxa la setmana vinent amb l’inici dels campionats de base.