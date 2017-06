L’FC Encamp en categoria ini­ciació i també en benjamí es va imposar en la sisena edició del Torneig de futbol base organitzat pel club encampadà, que va reunir un total de 60 equips que van jugar 156 partits entre Prada de Moles i el Complex d’Encamp, on la pilota no va parar de rodar. En noies, triomf per a l’Atlètic Vilafranca, el FIF Lleida en prebenjamí i el Cervera en aleví.