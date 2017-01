Anul·lada la jornada d’esquí escolar d’aquest dilluns

La jornada d’esquí escolar prevista per aquest dilluns ha quedat anul·lada a causa del temporal de neu que afecta el país, segons ha informat el gabinet de comunicació del Govern en un comunicat. Aquest mateix dilluns es valorarà la situació per a la resta de la setmana. Les estacions d'esquí del país han tancat aquest diumenge per la neu i per les fortes ratxes de vent. La nevada d’aquesta setmana ha deixat més d’un metre de neu nova a les estacions, que han decidit tancar les pistes per precaució, i per evitar els riscos que les ràfegues de vent poden provocar en el funcionament dels remuntadors. Pel què fa a la mobilitat, aquest diumenge s’han requerit equipaments especials a partir d’Escaldes-Engordany, a la CG-3 en direcció a La Massana i a la CG-2, en direcció a Encamp. Mobilitat mantindrà el dispositiu de nevades, com a mínim, fins aquest dilluns.