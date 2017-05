Els Encants Vintage de l'Unicef recapten 10.133 euros i ja es pensa en una tercera edició

La segona edició dels Encants Vinatge de l'Unicef s'han tancat amb una recaptació de 10.133 euros i des de l'ONG se'n fa una valoració "molt positiva, ja que ha continuat la bona acollida entre totes les persones que hi han passat i que han fet alguna compra", tot i que la recaptació ha estat lleugerament inferior a la de l'edició anterior. Des de l'ONG destaquen que, tenint en compte la "bona acollida i el resultat obtingut, els Encants Vintage podrien tenir una tercera edició en una versió més d’hivern".

Des de l'ONG recorden que els Encants Vintage són una versió curta del tradicional mercat dels Encants que organitzen des de fa quinze anys i on s’hi pot trobar exclusivament roba i complements. De fet, en aquesta ocasió i, de dijous a dissabte, es van posar a la venda 900 articles de la temporada d’estiu, des de bosses de mà a vestits de festa passant per roba de platja, bijuteria, cinturons, jaquetes i roba de tota classe de primeres marques a preus "molt assequibles". Des de l'ONG destaquen que han estat moltes les persones i empreses que han col·laborat en aquesta segons edició, donant serveis i/o articles de moda tant nous com de segona mà per vendre, com anant a comprar en els tres dies que han estat oberts. Tots els beneficis es destinen a finançar el projecte que l'ONG té en marxa a la República del Congo.

