Els monitors, sense informació dels nous contractes abans de l’hivern

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va denunciar que a les portes de la temporada encara no es té informació dels contractes que les estacions preveuen oferir aquest any als instructors. La situació és realment preocupant, indiquen des de l’entitat, ja que els professionals volen conèixer les noves condicions laborals així com els salaris que percebran per decidir si és del seu interès treballar a Andorra o en un altre indret. El fet s’agreuja en el cas dels monitors procedents d’indrets llunyans, que han d’assumir viatges llargs i despeses importants.

L’AAME ja va enviar una carta a Ski Andorra i a cada estació el 2 d’agost sol·licitant aquesta informació. En la nota es recordava que, tenint en compte que els contractes que les quatre societats van oferir la temporada passada no s’ajustaven a dret ni complien el Codi de relacions laborals, tal com va assenyalar el mateix servei d’Inspecció de Treball, volien saber quines serien les noves condicions per al proper hivern. Amb la carta es pretenia que els professionals poguessin advertir d’algun aspecte que no s’ajustés a la legislació i també informar les associacions d’instructors xilenes i argentines, amb les quals s’està en contacte. La direcció de Ski Andorra va informar haver rebut la carta però fins ara no s’ha tingut cap més resposta. Tenint en compte que fa més d’un mes de la confirmació de la recepció de la nota, l’AAME va tornar a enviar una carta l’1 de setembre amb els mateixos termes. Coincidint amb aquest fet, EMAP va adreçar un missatge als monitors.

En aquest s’indicava que aquesta temporada, “per causes alienes a la nostra voluntat, estem obligats a canviar les condicions de treball per tal d’adaptar-nos a la llei”. Així mateix s’apuntava que des de Pal-Arinsal s’està treballant perquè aquestes noves condicions siguin “similars o millors” a les de les temporades anteriors. Des de l’AAME es va celebrar la resposta d’EMAP, al mateix temps que es va lamentar que la resta d’estacions no hagin donat cap mena d’informació. Amb tot, consideren que és sorprenent que a hores d’ara encara es desconeguin els detalls dels contractes quan hi ha més de 400 treballadors que venen de lluny. L’entitat va remarcar la necessitat de negociar aquestes condicions, que en cap cas poden anar a pitjor perquè se’n ressentiria la qualitat, diu.