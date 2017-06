Vallnord estrena activitats amb la fita de consolidar l’oferta tot l’any

Vallnord va presentar ahir les novetats de la temporada d’estiu, que s’oferiran des de dissabte, 17 de juny, fins a l’11 de setembre (encara que des d’aquesta data els caps de setmana se seguirà obrint fins al 15 d’octubre). L’objectiu, tal com van exposar des de Pal-Arinsal i Ordino-Arcalís, és desestacionalitzar les valls del nord garantint una oferta variada al llarg de tot l’any. Es tracta d’evitar el tall entre estiu i hivern, i tot això reforçat pels esdeveniments esportius que s’hi celebren, un element que permet posicionar l’estació i dinamitzar-la, van destacar els directors de Pal-Arinsal, Josep Marticella, i Ordino-Arcalís, Xabier Ajona.

Així, a banda del forfet Bike & Ski, aquest any els usuaris del forfet d’esquí escolar o del forfet infantil de residents podran utilitzar de forma gratuïta els ginys mecànics durant l’estiu. Quant a les activitats que es poden trobar al Mountain Park de Pal-Arinsal, ara s’hi afegeix una nova tirolina de 340 metres de longitud i 30 metres de desnivell que travessa el planell de Pal i que també estarà oberta a l’hivern. A més, els visitants podran gaudir del Disc Golf (un circuit en què els participants hauran de ficar en cistelles un frisbee). També hi ha novetats al Bike Park, on s’han afegit tres connexions, s’ha creat una escola i s’ha seguit habilitant pistes per a infants i debutants. A banda, aquest estiu s’ha introduït dos circuits de bicicletes elèctriques i s’obrirà el telefèric d’Arinsal del 3 de juliol a l’11 de setembre. Aquest giny té per objectiu facilitar l’accés al parc natural del Comapedrosa. I a l’últim, s’introduiran millores en la restauració i la posada a l’abast del client de diferents productes que inclouen el telefèric i el menú.

En relació amb Ordino-Arcalís, el director de l’estació va recordar que els visitants que s’hi desplacen durant l’estiu busquen observar la natura i sobretot conèixer els llacs de Tristaina (van atraure 140.000 persones l’any passat). Davant d’aquest fet va assenyalar que “cal oferir-los altres atractius”. Per aquest motiu, a les activitats que es van començar a implantar fa dos anys aquest estiu s’hi suma una oferta de caiac al llac de Tristaina i excursions guiades per gaudir del sector de la Coma. En gastronomia també s’hi afegeixen els sopars dels divendres i dissabte a la nit al restaurant de la Coma i la degustació i venda de productes gurmet del país al mateix establiment.

A més de tot això cal tenir en compte l’ampli calendari d’esdeveniments que tenen lloc a Pal-Arinsal i Ordino-Arcalís, entre els quals destaca la Copa del Món UCI d’MTB, que tindrà lloc a la Massana, i l’Andorra Ultra Trail, a Ordino. Ajona va subratllar que aquestes activitats han de permetre assolir una ocupació més elevada durant un període més llarg de temps, un fet que ha de facilitar als hotels d’aquestes parròquies poder tenir més activitat durant tot l’any.

Creixement de visitants

Totes aquestes millores en l’oferta de Vallnord han de comportar un increment dels visitants. Això és el que espera el director de Pal-Arinsal, que va remarcar que l’objectiu que s’han fixat és créixer entre un 9% i un 10%. Marticella va recordar que l’estació massanenca té com a repte superar els 160.000 usuaris, ja que “si fem esforços és per créixer”. Així, espera que tant la celebració dels Master World Championships com l’aposta pel senderisme permetin assolir aquest in­crement.

Per la seva banda, Ajona va destacar que tot i que l’oferta d’estiu d’Ordino-Arcalís és molt jove, ja gaudeix d’una afluència molt consolidada. L’objectiu ara és fer que aquests visitants no només visitin els llacs sinó millorar la seva experiència. En aquest sentit va explicar que quan s’hagi desenvolupat el pla director de l’estació i ja estigui en marxa el nou telecabina el nombre de visitants podrà augmentar. Ara per ara, però, aquest increment de turistes és molt difícil perquè l’aparcament de la Coma no pot encabir més vehicles durant els mesos d’estiu.

El domini esquiable espera que Grandvalira continuï sent el referent

Des de Vallnord també es van referir a la petició de dissolució de Nevasa feta pels socis majoritaris de Saetde, els germans Viladomat, arran de desavinences amb la societat canillenca Ensisa. Segons va exposar el conseller de Turisme, Esports i Dinamització Econòmica del Comú de la Massana, Sergi Balielles, Grandvalira és un referent per a Vallnord i va indicar que ha marcat la direcció a l’altre domini esquiable que hi ha al país, al mateix temps que va afegir que “espero que ho continuï sent”. Amb tot va assenyalar que “la situació a l’altre costat ens la mirem des de la distància”.

Al mateix temps, i preguntat sobre l’impacte que tindrà el nou panorama a Grandvalira en l’oferta d’estiu de l’estació, Balielles va defensar que Vallnord, en la temporada d’estiu, “som els grans”. Així, va recordar que aquesta és una aposta que es manté des de fa molts anys des de la Massana i Ordino.