Representants del PS signen el llibre de condol per Mário Soares

Una delegació del Partit Socialdemòcrata, encapçalada pel seu president, Vicenç Alay, el primer secretari, David Rios, la secretària d'organització, Susanna Vela, i el conseller general de la formació Pere López han signat aquest matí el llibre de condolences que ha posat a disposició el consolota honari de Portugal arran de la mort, dissabte, de qui va ser president i primer ministre de la República de Portugal Mário Soares. En l’escrit s’indica que “en nom del Partit Socialdemòcrata d’Andorra presentem les condolences al poble portuguès per la pèrdua d’un referent de la democràcia i del socialisme europeu”.

Soares va morir el passat dissabte a Lisboa, a l’edat de 92 anys. D’aquesta forma desapareixia el que va ser una figura política clau ja no només al seu país sinó a nivell mundial, especialment rellevant per al socialisme. Va ocupar en dues ocasions el càrrec de primer ministre de Portugal (1976-78 i 1983-86) i, posteriorment, va ser president de la república entre 1986 i 1996. També va ser diputat del parlament europeu entre el 1999 i el 2014.

Vicenç Alay ha volgut destacar, justament, el que ha representat Soares per al socialisme ja no només portuguès sinó també internacional. “Ha estat un referent importantíssim pel socialisme europeu, podem dir també mundial, i especialment pel del sud d’Europa del qual formen part”, ha afirmat. Per això, ha indicat que “la seva mort, no per esperada, no deixa de ser un fet que ens afecta”. Al mateix temps, ha volgut remarcar la importància de poder “fer part d’aquest sentiment del poble portuguès i de la família socialista de la qual fem part”.