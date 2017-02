Cinca reitera que l’actuació en el cas Orfund es va fer dins la legalitat

El ministre de Finances, Jordi Cinca, es va referir a la seva declaració dimarts davant del Tribunal de Corts després que l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, es querellés contra ell per presumptes delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda i blanqueig de capitals. Cinca va indicar que va poder respondre totes les preguntes que li va fer la magistrada, i fins i tot va ampliar les informacions. Davant d’aquest fet es va mostrar satisfet d’haver tingut l’oportunitat d’explicar com funcionava l’empresa per la qual va treballar fa vint anys. En aquest sentit va defensar que té “el més absolut convenciment que les coses es van fer dins la més absoluta legalitat”.

Així mateix va destacar que aquest era un tràmit “important” i “necessari” i va remarcar que, contràriament al que manifesta Samarra, l’expresident de l’empresa tenia constància de la societat que tenia Orfund a Panamà. Cinca va exposar que aquesta filial es va constituir perquè l’empresa va creure oportú disposar d’aquesta societat en el país centreamericà per si apareixia l’oportunitat d’invertir-hi. Amb tot, va indicar que aquesta possibilitat no es va donar i, per tant, l’instrument no va operar mai. Va ser al febrer del 2002 quan el mateix Cinca la va dissoldre.

Preguntat per si Samarra tenia constància de l’existència d’aquesta filial, Cinca va apuntar que “Samarra diu que no en tenia constància però jo dic que sí que en tenia” i va concloure que tot i així “jo no puc respondre per Samarra”. En tot cas, Cinca va deixar clar que “hi ha elements suficients que avalen el que mantinc”.

Cinca va declarar davant la magistrada del Tribunal de Corts dimarts passat a primera hora del matí.