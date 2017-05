Les bosses de plàstic s’hauran de pagar a 0,10 o 0,15 euros

El Govern ja ha aprovat el reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, que, entre altres mesures, preveu que tots els establiments comercials, siguin del sector que siguin, hagin de cobrar com a mínim a 0,10 o 0,15 euros, en funció del tipus, les bosses de plàstic que lliurin als clients.

Així ho van explicar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, que van precisar que el nou reglament, “una de les primeres mesures previstes en la revisió del Pla nacional de residus (PNR) per al període 2017-2020, entrarà en vigor el novembre vinent coincidint amb la celebració de la Setmana europea per a la prevenció de residus.

Rossell, que va incidir en la importància d’aquest problema perquè “les bosses de plàstic estan fetes de petroli i tot i tenir una vida útil de dotze minuts poden perdurar segles en la natura”, va explicar que el reglament prohibeix l’ús de bosses de plàstic lleugeres, a excepció d’aquelles sense nanses que embolcallin directament un aliment, de manera que els establiments només podran distribuir bosses de plàstic reutilitzables de com a mínim 50 micres i 10 litres de capacitat.

A més, el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat va precisar que els establiments només podran lliurar les bosses si són demanades pels clients, que aquestes no podran estar a la vista dels clients i que, a més a més, s’hauran d’entregar de forma limitada.

Quant al cost de les bosses, Rossell va explicar que els 0,10 euros seran per aquelles bosses fetes de material reciclat en més d’un 80%, mentre que les que no arribin a aquest percentatge són les que es cobraran a 0,15 euros.

En el cas del petit comerç, el reglament, que ha estat consultat amb el sector i amb la Cambra de Comerç, preveu una disposició transitòria perquè les bosses que tinguin actualment en estoc es puguin distribuir fins al 31 de desembre del 2018 a un preu mínim de 0,15 euros.

Així mateix, Calvó va explicar que al marge de l’increment del preu de les bosses s’ha previst un seguit de mesures de comunicació que preveuen una formació per al personal dels comerços sobre el contingut del reglament i la seva motivació ambiental. A més, de cara a la ciutadania els establiments hauran d’informar de manera visible de les mesures per reduir les bosses de plàstic a la caixa i també en les mateixes bosses, que hauran de ser retolades amb un missatge de prevenció.

Segons va recordar Rossell, i tal com s’estableix en la Llei de residus, l’incompliment de les disposicions d’aquest reglament pot comportar una sanció econòmica d’entre 1.000 i 3.000 euros i, en cas de reincidència, una multa a partir de 3.000 euros.