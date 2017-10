Tret de sortida de la 13a edició de l’Aula Magna

Encetat el nou curs de l’Aula Magna 2017-2018, que enguany porta per títol 'Aprendre de vosaltres i amb vosaltres'. El Centre de congressos d’Andorra la Vella, aquest dijous a la tarda, ha acollit la conferència inaugural ‘Envelliment actiu i formes de vida en un món líquid’, a càrrec de la professora Pilar Monreal, que ha explicat als assistents que l’embelliment actiu és aquella gent que decideixen sobre la seva pròpia vida, participen de la vida ciutadana i tenen una actitud d’iniciativa. Un estudi que ha desenvolupat en l’àmbit rural català i que creu que es pot extrapolar a Andorra. “No són consumidors de serveis sinó que s’activen com a ciutadans”, ha reafirmat.

La ciència, la salut, la cultura o la tecnologia seran alguns dels eixos fonamentals de la nova edició. Les conferències es repartiran entre els mesos d’octubre d’enguany i maig de l’any vinent. El projecte de l’Aula Magna està impulsat per la Universitat d’Andorra (UdA) i el comú d’Andorra la Vella i s’emmarca dins de la càtedra Unesco. Amb el nou curs l’esdeveniment arriba a les tretze edicions i, novament, té l’objectiu d’apropar la universitat i el coneixement a tota la societat, independentment de la seva edat. La matrícula ja està oberta i de moment s’han inscrit 20 estudiants, 14 dels quals repeteixen el curs perquè cada any canvia el contingut del curs. El nombre total d’hores serà de 24.

La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, ha ressaltat que el projecte vol “afavorir el desenvolupament personal, adquirir coneixements, capacitats i valors, des d’un punt de vista de l’aprenentatge al llarg de la vida”. Per la seva banda, la directora de Ciències de la Salut i Educació de l’UdA, Virginia Larraz, ha destacat la importància del projecte, des del punt de vista intergeneracional. “La majoria de les sessions, a part dels estudiants sèniors, també hi assisteixen estudiants més joves que estan cursant alguna formació a la Universitat”, ha explicat. D’aquesta manera es barregen múltiples generacions i diferents punts de vista, que segons Larraz, enriqueixen el debat.

Després de la conferència inaugural, el curs realitzarà la primera sessió, pròpiament dita, el proper 9 de novembre a la Universitat d’Andorra. La ponència anirà a càrrec del professor del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació, Florenci Pla, que tractarà la cuina de casa com un laboratori científic. Aquesta és una de les conferències que any rere any està instal·lada al programa perquè té molt èxit.