SDP dubta de les inversions a l’estranger d’Andorra Telecom

El conseller general per SDP, Víctor Naudi, ha presentat una demanda d’informació perquè el Govern li faci arribar la documentació relativa a les darreres inversions d’Andorra Telecom a la societat espanyola Avatel-Wikiker Telecom, S. L. Naudi té força dubtes en relació amb l’oportunitat econòmica d’una adquisició que té tot l’aspecte de ser una mera operació d’especulació, diuen.

Per això sol·licita còpia de la documentació que suporta la compra i avala l’oportunitat econòmica de l’operació. Naudi també vol veure els acords que figurin en les actes del consell d’administració en relació amb l’adquisició d’accions de la companyia espanyola. A més, requereix al Govern la documentació que acrediti la composició del capital (els accionistes de la companyia així com de les companyies participades). Finalment es vol rebre documentació sobre la ubicació geogràfica de les xarxes i clients de la companyia en què s’ha invertit. A l’espera de rebre la documentació, SDP manifesta la seva preocupació pel fet que Andorra Telecom esmerci els fons de l’entitat pública en inversions dubtoses a l’estranger quan esdevé urgent millorar el servei prestat a empreses i usuaris d’Andorra que reiteradament es planyen de les deficiències del servei, afirmen.