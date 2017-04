El Govern adapta els canvis en el barem patrimonial al reglament

L’executiu va aprovar ahir la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris amb la finalitat d’adaptar les referències al càlcul del barem patrimonial utilitzat per poder accedir a les ajudes a les darreres modificacions que es van fer a través de la Llei del pressupost per a l’exercici 2017.

Així ho va explicar ahir el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va recordar el “compromís” de l’executiu a desenvolupar també per la via reglamentària la modificació que es va incorporar al pressupost amb l’objectiu de garantir que les pensions de solidaritat es donen a aquelles persones que “realment les necessiten”.

En aquesta línia, i igual com ja va fer en el debat de totalitat del pressupost, el ministre va defensar “l’afectació mínima” de les modificacions i va reiterar que els canvis en el càlcul del barem patrimonial “no afecten” cap de les pensions de solidaritat que es donen a persones amb discapacitat, mentre que en el cas de les 56 pensions de solidaritat que es paguen a gent gran, “només es veuen afectades pels canvis tres o quatre d’aquestes pensions”.

Així, la modificació del reglament, i com ja s’apuntava en la Llei del pressupost, estableix que el barem de valoració patrimonial es consideri superat si el valor dels béns immobles, sense tenir en compte l’habitatge habitual, és igual o superior a deu vegades el LECS personal en còmput anual.

També es considera superat aquest barem patrimonial quan el valor dels actius financers i el valor dels béns mobles, sense tenir en compte els béns mobles d’ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, és igual o superior a 6,5 vegades el LECS personal en còmput anual.

D’aquesta manera, va remarcar el ministre, es dona compliment al compromís assumit segons el qual aquests dos criteris es consideren de forma conjunta i no separada.

D’altra banda, Espot va informar de l’acord per a l’adquisició de 25 equips d’intervenció de foc destinats a la reposició d’equipaments del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, una compra adjudicada a l’empresa Sagres SL per un import de 33.625 euros.