Filatèlics del país i de fora busquen les monedes d’1 i 2 cèntims del 2014

L’empresari espanyol Ruben Pulido, director de Pulifil SLU i portaveu de la plataforma Coin Collectors & Professionals Outraged by Andorra (CCPOA), fa una nova denúncia contra el Govern i contra el ministre de Finances, Jordi Cinca, i ara hi involucra les mateixes empreses andorranes del sector. Segons Pulido, les monedes d’un i dos cèntims d’euro andorrans emeses el 2014 “podrien haver estat posades en circulació recentment a través de les entitats bancàries del Principat”. Pulido demostra amb documents, que aquest rotatiu va comprovar a les mateixes xarxes socials, que Filatèlia Andorrana també publicava que disposava d’aquestes monedes i Pulido acredita que els responsables li van dir que les venien a 10 euros (segons converses a les xarxes socials que es veuen a les imatges). Pulido denuncia que els valors es van posar de forma exclusiva a Andorra i que la monopolització portava a una altra especulació de la moneda andorrana i a la creació d’aquest mercat negre, que diu que “tolera el ministre de Finances”. Per altra banda, la comercialització dels euros ha comportat, segons apareix en la liquidació del tercer trimestre del pressupost 2016, uns ingressos de 4.654.838 euros.

Vicenç Lucas, de Filatèlia Andorrana, va declarar ahir que no disposa d’aquestes monedes i que també desconeix on es troben. Lucas va explicar que es va fer un tiratge de 200.000 de cadascuna i 70.000 van anar a les carteres de col·leccionistes i més de 60.000 més estaven a les carteres per als residents. Segons el responsable de Filatèlia Andorrana, la mateixa empresa que guardava les monedes ha declarat que s’han repartit totes i s’han lliurat al Govern i que no saben on són.

Lucas va negar que hagi comercialitzat aquests valors per separat ja que diu que en té algunes en “les tires que tinc dels residents, però si me’n demanes deu no en tinc tantes”, va explicar ahir. Lucas va negar haver comercialitzat aquests valors per separat, tal com es pot interpretar en la seva pàgina del Facebook, i també va negar haver-hi posat el preu de 10 euros com acredita la imatge d’una conversa al Facebook facilitada per Pulido. Lucas, però, no nega haver-li enviat una carta a l’empresari espanyol en què reconeix que en els euros emesos el 2014 es va produir una situació desagradable per als comerciants del sector, tant del Principat com de fora, però diu que els euros del 2015 s’han comercialitzat de manera correcta i no hi ha hagut mercat negre ni durant aquest exercici ni durant el 2016. Tot per demanar a Pulido que deixi de denunciar la situació de comercialització d’euros andorrans (carta que també apareix a les imatges).

Per tot, i a través d’un comunicat, Pulido demana per què els valors d’un i dos cèntims d’euro del 2014 no s’han posat en circulació fins ara i es pregunta si el Govern vol convertir en “pur negoci la seva divisa”.

Pulido explica que, davant la no circulació dels valors d’un i dos cèntims d’euro, en aquests més de dos anys “milers de col·leccionistes i professionals han arribat a pensar que l’única possibilitat d’accedir-hi era a través de l’adquisició de la presentació especial d’aquestes monedes comercialitzada pel servei d’emissions i que tenia un preu oficial de 24 euros”. A més Pulido apunta que de moltes d’aquestes presentacions es van treure aquestes monedes de valors d’un i dos cèntims i es van comercialitzar a “preus totalment deso­rbitats, cosa que sens dubte ha propiciat el Govern andorrà”.

Tot i això, i segons contactes de l’empresari espanyol, les entitats bancàries han posat en circulació ara aquests valors, i des de Filatèlia Andorrana també asseguren que no saben on són aquestes monedes i que ells no en tenen per comercialitzar-les de manera separada, malgrat que al seu Facebook, el 21 de desembre, anunciaven que “disposem d’1 i 2 cèntims d’euros d’Andorra del 2014”.

Més de 4,6 milions d’euros

Tal com figura en la liquidació del tercer trimestre del pressupost del 2016, els ingressos provinents de la comercialització de l’euro (4.655 milers d’euros) s’han convertit en la segona font d’ingressos patrimonials més important per la quantia, després de la distribució de resultats d’Andorra Telecom, que puja a més de

26 milions d’euros.

A diferència del pressupost del 2015, en què els ingressos procedents de la comercialització dels euros es van liquidar en el capítol de passius financers i van suposar una quantia de

4,5 milions d’euros, enguany s’ha procedit d’una manera diferenciada. Els euros en circulació continuen sent passius financers (62.650 euros) i els euros comercialitzats a les filatèlies passen a ser ingressos patrimonials i pugen als més de 4,6 milions d’euros.